美系外資出具最新緯穎(6669)報告，紛紛給予「加碼」，目標價上看8字頭，分別給840及845的目標價。緯穎早盤股價大漲，站上767元，已經又再創掛牌新高。

元月緯穎營收為124.2億元，年減18.5%。公司表示，造成營收年減的因素有:一、匯率影響，台幣升值。二、記憶體價格，去年同期記憶體仍在相對高點。三、今年一月的工作天數較短。

外資看好緯穎的理由:一、去年第四季開如微軟的伺服器需求就表現強勁，此一動能可望延續到今年2Q。二、另一客戶臉書在建立了新資料中心後，伺服器的支持顯得更為彈性。三、來自於亞馬遜的營收貢獻，會在今年2Q顯現，今年占比約7%，明年可望達到14%。

總而言之，在首季低基期的比較下，2Q可以預期緯穎營收將呈彈跳式的成長。

緯穎主要的伺服器主機板SMT（表面黏著封裝）產線仍依靠緯創（3231）在廣東中山廠，目前該地亦因新冠肺疫情延遲復工，但今天傳出該廠區已經復工。其實，緯穎早已提前在包括墨西哥及捷克等海外組裝廠，備足至少一個月以上的元件庫存。

(時報資訊)