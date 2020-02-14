長年旅居日本的余姓華僑持有大量國泰金控股票，漏報股利所得1000多萬元，造成滯納331萬餘元的綜合所得稅，法務部行政執行署台北分署查扣余姓華僑的國泰金股票，並經同意後變賣股票，將欠稅全數追回。

余姓華僑長期居住日本不常返台，即使返台也不停留超過1個月，台北分署研判通知余到場繳納有困難，但仍鍥而不捨的查到余在2018年有國泰金控股利所得109萬餘元，國泰世華銀行也有近3000元的利息所得，而且查報移送機關的案由也是余漏報國泰金控股利所得1000多萬元才產生欠稅問題。判斷余應該有巨額的股票及存款可以執行。

台北分署清查後，查扣余姓華僑足以清償欠稅的股票，經余姓華僑親友轉告股票被查扣，余姓華僑趕回台灣說明，並向國稅局查明課稅緣由並確認欠稅後，向台北分署表示同意賣出被扣押的股票清償。台北分署發函賣出余被扣押的股票後，全數追回欠稅，整件欠稅追徵僅歷時4個月。

(中時 )