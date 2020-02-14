醫師洪晨昕診視患者身體情況。（陳淑娥攝）

目前正值新冠肺炎疫情之際，民眾心情也隨疫情變化起伏，尤其懷孕婦女，情緒波動更容易影響胎兒與孕程。童綜合醫院中醫科近期也遇到一些孕婦門診諮詢養胎之法，醫師洪晨昕表示，孕婦減少不必要外出與聚會，減少母體遭病菌感染或罹病風險。

洪晨昕指出，孕婦應避免前往人潮眾多之處或密閉場所，減少母體遭病菌感染或罹病風險，古人云「凡有孕之婦，宜情志舒暢，遇事樂觀，喜、怒、悲、思皆可使氣血失和而影響胎兒。胎借母氣以生，呼吸相通，喜怒相應，若有所逆，即致子疾」，所以孕婦維持心情愉悅但不過度疲累，擁有充分的深層睡眠與休息對胎兒生養是有所助益的。

另外，孕婦應避免同一個姿勢維持超過三十分鐘或過度激烈運動，否則容易造成下肢水腫或子宮收縮。

洪晨昕表示，現在雖已到冬末初春季節，但氣溫仍偏冷，因此還是有吃鍋、進補機會，而胎兒所需的養分透過臍靜脈直接從母體獲得，因此母親的飲食會影響胎兒本身生長發育與健康狀況，中醫古籍提到「婦人受胎之後，最宜忌飽食，淡滋味，避寒暑，常得清純平和之氣以養其胎，則胎之完固，生子無疾」。

因此，孕媽咪們要留意飲食的衛生情況，盡量避免生食，以及避免吃太多辛辣刺激的食物，而懷孕初期容易引起的噁心感、嘔吐、胸悶等妊娠不適情況，媽咪們需注意油膩的飲食要有所限制，食之有度，定時定量。

洪晨昕呼籲，即使是人蔘、肉桂等補益類藥材或是紅花、三七等活血祛瘀中藥，都須經由專業合格的中醫師診斷其病史狀況與體質後使用，另外，若過度使用番瀉葉等刺激腸胃蠕動的中藥，容易有子宮收縮、流產的風險產生。

胎兒在母體內，隨著媽媽氣血運行而生息，所以孕婦情緒起伏也將影響胎兒的成長發育，為了孕育健康的寶寶，孕媽咪們在這防疫期間，減少不必要外出與聚會，依照政府防疫措施進行，放寬心養胎來產下頭好壯壯的寶貝。

(中時 )