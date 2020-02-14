菲律賓日前因「一中原則」無預警發布台灣旅遊禁令，台籍旅客滯留超過500多人，原本期待政府反制作為，未料行政院長蘇貞昌竟然還替菲緩頰「非一中考量」，這種只要面子不要裡子的鴕鳥心態，未來恐引發國際骨牌效應。

2019新冠肺炎肆虐，世界各國對中國大陸發布旅遊禁令，基於一中原則考量，同樣將香港澳門台灣納入其中。除了義大利禁止台灣航班入境，接著又有越南宣佈禁止台港澳中等地區航班入境。

由於越南與台灣經貿往來頻繁，禁止入境茲事體大，政府立即硬起來，以扣留越南班機等軟硬兼施措施，這才能在短短4小時內解禁。

相較之下，菲這次基於一中原則發布台灣禁令，滯留旅客的時間以及金錢損失難以估計，事後，菲律賓只丟了一句「非一中原則」考量，禁令卻沒有鬆綁，請問，我們政府就這樣算了嗎？

台灣對菲律賓明明還有許多反制作為，取消免簽，禁止飛越領空或甚至禁止外勞，我們政府態度軟弱就算了，竟然還替對方緩頰「非一中考量」。

如果這道理說得通，以後任何封鎖台灣旅遊措施，全部都說「非一中考量」，然後民進黨政府為面子，為了擺脫一中框架，把各國對我們的歧視與屈辱吞下去嗎？未免也過於鴕鳥。

(中時 )