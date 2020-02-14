東大溪水岸風華將現！環保署補助台中市東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫，在環保署副署長蔡鴻德及台中市長盧秀燕的福證下動土，將重新打造大台中門戶景觀意象水岸。

「筏子溪水環境改善計畫─東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」屬前瞻計畫第三批次核定計畫，核定經費總計3億元，其中環保署補助2億1,000萬，規劃於東海夜市商圈下游設置處理水量達每日10,000公噸之地下礫間氧化曝氣處理設施，結合既有每日2,000公噸之現地水質淨化場，可將上游城鎮污水全數截流處理，大幅減少污染物排入東大溪。

東大溪位處台中市西屯區，屬筏子溪水域支流，為流經東海夜市商圈及台中工業區之大動脈，舉凡工業區及東海大學之降雨逕流、兩岸居民及商業活動之生活排水均仰賴其排除，隨人口成長、工業區及鄰近商圈蓬勃發展，長期人為活動結果造成河川水質及環境逐漸呈現惡化衰敗的景象。

為營造生態河道，台中市政府積極檢討筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃，並於104年與本署合力推動東大溪第一期整治計畫，為進一步改善河川水質，市府續與環保署合作，配合「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」資源挹注，推動東大溪第二期改善計畫，因本計畫涵蓋東海大學校區，特獲校方大力支持並積極參與規劃設計，齊心協力打造優質水環境教育場域，堪稱為公私協力典範。

為解決上游夜市商圈排水富含油脂之問題，場址特別強化前處理設施除油功能，並同步提升既設場址處理效能，進流污水經攔污、沉砂、除油等程序後，輸送至地下礫間氧化曝氣處理設施處理，污水經淨化後，回放東大溪作為補助河川基流量及周圍水域環境營造使用，預期河川污染指數可由嚴重污染降至輕度污染，另部分淨化水將補注東海大學野溪搭配親水藍帶營造，提升校園環境品質，並增加民眾遊憩空間。

環保署致力於推動水環境改善工作，近年來與台中市政府合作，補助8億元進行水污染源稽查管制、河川巡守、污染緊急應變、污染源總量管制及柳川、綠川、梧棲大排等河川水質改善工程。

環保署表示，配合「前瞻基礎建設計畫－全國水環境改善計畫」，已核定補助台中市20億元辦理河川整治與水質改善工作，包括今天辦理動土典禮的東大溪第二期改善工程，及先前已開工動土的柳川二期、綠川二期、惠來溪、潮洋溪、旱溪及筏子溪等水質改善工程，未來在美麗都會河川環繞下，台中市將成為具有好水質、好景觀的美麗水岸文化城市。

(工商 )