行政院農業委員會桃園區農業改良場近年配合大糧倉計畫，推動國產雜糧產業發展，建立北部地區大豆綜合栽培管理技術。於北部沿海第2期稻作產區，輔導大專業農以機械化省工方式，進行大豆栽培，每公頃平均產量由1300公斤提升至2200公斤，栽培面積則由2015年59公頃增加至2018年530公頃，成長近9倍，逐步朝集團化生產模式邁進。

桃園場表示，大豆為良好的水旱田輪作作物且富含蛋白質及脂質，不但是素食者的主要營養來源，更是亞洲人不可或缺的國民食材，為豆漿、豆腐、蔭油及沙拉油等產品的主要原料，利用性廣泛。值得一提的是，國內大豆每年進口量介於230至260萬公噸，其中以基改大豆為大宗，但隨著全民食安意識抬頭下，消費者對於非基改大豆需求與日俱增。基此，北部地區雖非大豆傳統產區，但桃園場自2015年起進行綜合栽培管理技術及品種篩選，克服東北季風強烈、低溫且潮濕等氣候問題，同時搭配舉辦技術講習及機械化栽培示範等試驗成果推廣，現今農民每公頃大豆平均產量提升70%，相較於傳統第2期水稻栽培，收益增加13%，達新台幣7萬餘元。

桃園場進一步指出，北部地區大豆主要栽培於桃園市新屋區、觀音區、大園區及新竹縣新豐鄉、竹北市等沿海地區，栽培面積及產量有逐年增加趨勢，考量農民收益，桃園場將加速進行具在地特色之大豆品種育成、深度加工技術建立及相關產品開發，以促進國產大豆產業升級及永續發展。

(工商 )