針對中華民國政府呼籲菲律賓政府，解除對台灣人訪問菲律賓的旅遊禁令，菲國總統杜特蒂13日悍然拒絕這項要求。立院國民黨團今(14)日召開記者會，痛批菲國政府蠻橫無理，竟將中華民國與中華人民共和國畫為同屬一個疫區，除提出嚴正抗議外，同時呼籲蔡政府必須硬起來，各部會即刻盤點各項對菲國給予的優惠措施，必要時應祭出強硬手段，以展現維護國格與尊嚴的決心。

書記長蔣萬安表示，菲國政府對我國發布旅遊禁令，這是矮化中華民國主權的做法，國民黨團提出嚴正的抗議，並要求菲國政府必須對當時滯留在菲國機場數百位台灣旅客道歉。

國民黨團也要求，外交部必須對菲國政府提出嚴正抗議，必要時召回駐菲代表，要求菲國駐台代表回國，同時檢討取消菲國免簽等等措施。蔣萬安提醒蔡政府，此刻各部會應開始盤點我國對菲國包括觀光、經濟、勞工、教育等各項優惠政策，必要時一定要祭出手段，停止各項進行中的優惠措施，展現捍衛國家主權與國格的決心。

蔣萬安指出，菲國政府口口聲聲說對我國實施旅遊禁令，是為了保護菲國人民健康，所採取的必要措施，但菲國已經出現1名確診罹患新冠狀病毒死亡案例，也是中國大陸以外死亡首例，反觀台灣對於疫情控制得宜，狀況遠遠優於菲國，且菲國議會對於政府對台實施旅遊禁令也不能苟同。國民黨團因此呼籲蔡政府，必須拿出更強硬的態度，向菲國提出抗議，必要時祭出更嚴厲的制裁措施，以維護中華民國國格及台灣人民尊嚴。

首席副書記長林奕華表示，如果蔡政府不知道如何制裁菲律賓，就讓國民黨團來提醒。中華民國政府總共有3次制裁菲律賓，分別是在2000、2011、2013，其中在馬政府時期制裁過2次，最重要的一次在2013年發生「廣大興28號」事件，馬政府陸續發布制裁措施，包括：凍結菲律賓勞工赴台申請、召回台灣駐菲律賓代表、要求菲律賓駐台灣代表回國、停止雙邊各項合作、交流活動、動用海空軍、海巡艦艇，在我國靠近菲律賓海域，加大力道進行操演和護漁任務等。

林奕華強調，菲律賓是重要新南向政策的受惠國之一，若菲律賓採一中原則，新南向政策是中華民國政策，非中華人民共和國的政策，就該免除對菲律賓投資、優惠相關資格，將菲律賓政府排除在新南向政策國家，以此捍衛中華民國國格，這些都是政府可考量的制裁措施手段。國民黨團此時此刻支持政府強硬對外，不讓其他國家踐踏我國國格，再次呼籲外交部能真正硬起來。

藍委洪孟楷痛批，菲國對我禁航令是「菲」常可惡！他計算，菲律賓1年來台約45萬人，以單次簽證付費1600元計算，高達7.2億元：台灣赴菲旅遊1年約42萬人，單次簽證赴從1200元-1600元不等，平均約有5億元簽證費用。台灣對菲國有免簽措施，但菲國卻無相對給予我國免簽。

換句話說，我國在對菲國簽證費用一來一往之下，1年貢獻13億元新台幣。菲國政府如此蠻橫對待我國，洪孟改強烈要求，蔡政府即刻取消菲國免簽措施，尤其在杜特蒂發言人嗆台灣「儘管可以取消免簽」之下，站在捍衛國家尊嚴與主權立場上，應即刻召回駐菲代表，並要求菲國駐我代表回國，直到解除旅遊禁令為止。

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