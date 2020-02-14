新冠肺炎在國際間持續延燒，民進黨立委洪申翰今（14）日與中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉，在臉書推出宣導短片，向民眾呼籲「武漢肺炎有無症狀患者，與SARS不同」、「勤洗手比戴口罩重要」等防疫資訊，並提醒要為疫情做「長期抗戰」準備。 何美鄉說明，由於新冠肺炎有無症狀的感染者，因此與SARS相比，難以單純以隔離來阻隔病毒，而「無症狀」與「輕症狀」的感染者因無法被完全隔離，他們所咳出的中大型飛沫散落在周遭物品上時，可能藉由他人手觸碰後，接觸眼、口、鼻而進入身體。

因此何美鄉建議民眾，學習養成「手的衛生」的良好習慣，除勤洗手外，更重要的是不用「不乾淨的手」觸摸眼睛，鼻子，嘴巴。而新冠肺炎易飄散的小型飛沫，在空氣中多半停留不久，建議民眾在戶外場所無須戴口罩。

有關新冠肺炎的傳播途徑，何美鄉也表示，可透過「飛沫」、「糞口」（排泄物）、「體液」等，至少三種類型途徑傳染，因此在有病毒感染的血液有傳染可能性下，更要對第一線的醫療人員進行更嚴謹的防疫措施，並善加處理醫療廢棄物，避免造成病毒在醫療場所散播。

何美鄉也表示，台灣肯定要為新冠肺炎做長期準備，即便到了今年夏天，大陸新冠肺炎的疫情下降，也並不代表病毒會消失，當下個秋冬天氣一冷，病毒也可能再度活躍。因此洪申翰和何美鄉共同呼籲，台灣在這幾個月須一起堅持住疫情防線，延緩疫情的流行爆發，讓台灣在群眾的心理、防疫物資、疫苗等做好準備。

「洗手的習慣，這是最關鍵的」，洪申翰呼籲民眾培養「手的衛生」（hand hygiene）的習慣，避免嚴重疫情迅速爆發。

(工商 )