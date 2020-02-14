母子檔余皓然、韓靖及母女檔秀琴、陳琳近日上《聽媽媽的話》聊親子話題。23歲剛退伍的韓靖在節目上抱怨，常被媽媽余皓然唸：「媽媽在你這個年紀都要生你了。」讓他忍不住脫口：「神經病阿！」表示自己年齡還小，未能承擔養育小孩的責任。

余皓然（左）常在韓靖旁邊嘮叨。（年代提供）

韓靖表示前陣子在當兵，放假時難免想外出跟朋友放鬆，但余皓然卻要他待在家思考人生未來，認為他現在不是交朋友的年紀，一直在耳邊對他叨唸：「等你當父母就知道了！」更痛罵他：「你每天跑出去，把我們家當雅房，回家就進房，也不會跟我們聊天。」讓韓靖在節目上大吐苦水，「一到五被班長罵，回家被媽媽罵。」

主持人小禎奉勸余皓然別整，表示胸大的女生難穿衣服，胸部負擔會導致肩膀痠痛。（年代提供）

講到老公王中平，余皓然也是一肚子火，雖然老公對外超大器，不管借錢、請客還是周轉，王中平一律不拒絕，但當對方表示沒錢還時，王中平僅會以「當我們看清一個人」了事，夫妻倆還曾因此大吵，借款金額大筆至70萬沒還，讓余皓然困惑地去算命，老師語出驚人:「妳老公這一輩子都會被劫財。」王中平雖然對家人也大方，但禮物讓余皓然驚喜變驚嚇！王中平竟然在余皓然生日時送了一條金項鍊，正當余皓然那悶時，王中平解釋說：「因為戰爭來了可以換米。」耿直個性讓人好氣又好笑。

陳琳（右）示範秀琴激動時會抓父女倆頭髮。（年代提供）

(中時 )