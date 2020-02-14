儘管受到新冠肺炎疫情影響，亞洲籃總仍在14日正式來函，確定中華隊在亞洲盃男籃資格賽第1階段的兩場賽事繼續舉辦，也就是21日出戰馬來西亞、24日遭遇日本的兩場在台北和平館比賽繼續進行，預計17日公告兩戰門票預售訊息。

以下是中華籃協發布的官方新聞稿，「本會今日接獲亞洲籃總正式來函，亞洲盃男籃資格賽第1階段中華隊2月21日出戰馬來西亞及24日出戰日本隊兩場主場比賽確定進行不受影響，敬請球迷進場時遵守防疫措施，本階段兩場主場賽事售票訊息，本會將於2月17日正式公告。

因近期新冠肺炎疫情，亞洲籃總針對2月20日至24日舉辦的2021年亞洲盃資格賽第1階段部分賽程做出調整，原定20日菲律賓VS泰國、21日日本VS中國、24日中國VS馬來西亞三場賽事延期舉辦，其餘各場次均照常進行，中華隊21日迎戰馬來西亞及24日出戰日本兩場主場賽事均不受影響，確定會進行比賽。

本階段中華隊兩場主場賽事均安排在台北和平籃球館進行，賽事期間為防範武漢肺炎「新型冠狀病毒」疫情擴散，配合中央疫情中心針對新型冠狀病毒防護建議，將實施以下防疫措施，請進出場館所有人員協助配合。

1.場館入口處將實施體溫測量、手部酒精消毒等檢疫措施，凡額溫37.5°以上、耳溫38°以上者，將禁止入場，並由現場護理人員進行判斷是否進行通報。

2.因體育館屬密閉空間，建請前往觀賽之球迷自備口罩；如有身體不適者建議在家休息避免外出。主辦單位現場不提供口罩發放。

3.如有自中、港、澳入境之球迷，須依規定自主居家檢疫14天。若未配合，將依傳染病防治法第58條進行裁罰，處新台幣1萬至15萬不等之罰緩。

4.賽事場館落實消毒措施，將通告各參賽球隊人員做好自主健康管理，並由隨行工作人員協助在台期間所有相關防疫措施(體溫測量、酒精消毒等)。」

(中時 )