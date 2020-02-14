新冠肺炎疫情持續延燒，口罩量卻供不應求，高雄市中芸國中學務主任鄭秉芸自主發起布口罩的製作活動，結合社區針線課程學員，共同製作500枚布口罩，獲得教育局長吳榕峯的大力讚賞，並呼籲社會各界要有自發性的防疫觀念。

鄭秉芸表示，現在政策規定每週2枚口罩著實不夠使用，讓她擔心學生的健康怎麼辦，才有了製作布口罩的念頭，但一個人製作速度太慢，正好社區有針線課程，因此詢問是否有人願意當志工，沒想到大家都很熱心，現在一天都有10多名志工共同製作布口罩。

這次的製作布口罩活動，總共預計製作500枚布口罩，除了為中芸國中200多名師生製作外，剩下的將會全數捐贈給老人院、育幼院，讓大家都可以提升醫療口罩的使用次數，共同挺過難熬的非常時期。

對此吳榕峯表示支持，他認為民間就是需要自發性的防疫措施，為了鼓勵中芸國中對孩童的用心，高雄市教育局將捐贈10台縫紉機給中芸國中，希望他們可以製作更多布口罩，讓更多人受惠。

(中時 )