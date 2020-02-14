口罩實名制購買第一周民眾大排長龍，問題叢生，台南市藥師公會希望第2周後，民眾能夠多一點耐心與諒解，一起度過防疫大關。（台南市藥師公會提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情延燒，台灣實施口罩實名制購買後狀況多，身處第一線的社區健保藥局經過第1周面對民眾抱怨，多數有苦難言，也有民眾送暖鼓勵，報以感謝，台南市藥師公會呼籲，希望口罩實名制購買進入第2周後，問題能夠減少，大家共度防疫大關。

台灣口罩實名制購買第1周問題重重，除了健保局電腦系統當機外，不少民眾面對買不到口罩，將氣出在藥局的藥師身上，這波「口罩之亂」讓社區藥師感受深切。

「你們把我們的健保卡插進電腦就可賺4、500元」、「口罩發完了？你們偷藏起來自己用嗎？」、「怎有卡通圖案口罩，你們掉包嗎？我要去檢舉你們」有到藥局排隊的民眾，生氣質疑藥局趁機發災難財，丟下這些話轉頭就走，令藥師感到錯愕莫名。

台南藥師公會理事長吳振名解釋，社區藥局賣口罩是作義務工作，口罩兩片10元全都要上繳國庫，藥局一塊錢也賺不到。民眾看網路上的口罩地圖，有時候系統還沒更新，讓民眾以為還有，跑來時確實已經賣完。另外，這次藥局接到的防疫口罩全數都是醫用口罩，政府直接配送，藥局無法選擇，政府配哪種口罩，藥局就發哪種口罩。

僅管口罩之亂帶給第一線藥師困擾，但也有民眾送上溫暖鼓勵藥局，有的民眾感謝社區藥師成為這次防疫工作的一環，甚至送上小東西，溫暖藥師的心。

吳振名表示，社區健保藥局這次成為防疫物資第一線，不少社區藥師為政府負起代售口罩責任，承受不少民眾的奚落、誣賴、咒罵，希望進入第2周後，民眾多給鼓勵，大家一起度過疫情難關。

(中時 )