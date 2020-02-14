為防疫新冠肺炎疫情蔓延，社區防疫相當重要，台北市內湖區清白里長陳東源每天都會發放水神抗菌液給民眾，在口罩、酒精難求的情況下，里長盼能幫助到每位里民，陳東源指出，連續幾天，許多里民都有來排隊領取，民眾反應效果很好，不會有酒精的刺鼻味，這幾天會持續發放給還沒領到的民眾。

社區防疫人人有責，陳東源指出，能自主管理消毒，就可以減輕政府防疫的壓力，並且降低社區感染的機率，每天早晚2個時段會發送給里民，只要憑身分證就可以領取，不少民眾使用後發現好用，都會再來領取，甚至通知街訪鄰居一起使用。

陳東源說，發放的前幾天，民眾需求量較高，排隊都排很長，這兩天，民眾夠用就不會再領取，很有秩序，里民會使用在手部消毒為主，每天提供100cc的用量，可裝成隨身瓶帶在身上，小朋友也可以使用。

陳東源還說，次氯酸水比酒精的功能還好，許多民眾使用酒精消毒，手都容易受到侵蝕，而且刺鼻，水神抗菌液較溫和，大人小朋友都可以使用，社區內還有剛拿到身分證的外籍英文老師也會每天來排隊領取。

(中時 )