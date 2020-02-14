美國教育測驗服務社（ETS）台灣區總代理忠欣公司表示，因為新冠肺炎疫情，原訂2月16日及23日舉行的多益英語測驗，將延至3月7日及8日辦理，成績單將於3月17日寄出。特別提醒考生，測驗當天必須戴口罩才能進入考場，請考生自備口罩。

忠欣公司表示，疫病期間依政府相關規定，調整應試措施。因此新型冠狀病毒肺炎流行期間，測驗試場均經過消毒，各項測驗也會執行防疫措施，包括考生應試時必須配戴口罩，未配戴口罩的考生不能進入考場應試，考場入口處將測量考生額溫，進行手部消毒，額溫攝氏37.5度以上者不得應試。考場不提供口罩，請考生自備。

忠欣公司說，因測驗延期無法應試的考生，可從即日起至2月24日前上網申請退費（網址：http：／／bit.ly／3738refund）。考試當天發燒或有呼吸道症狀考生，請勿到考場應試，可檢附醫師證明辦理撤銷報名。

另根據中央流行疫情指揮中心2月5日公布的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，需居家隔離及居家檢疫而無法應試的考生，可憑「居家隔離通知書」、「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」申請退費。

忠欣公司指出，多益測驗成績是大學申請入學的重要備審資料，亦為高中生學習歷程檔案多元表現的重要證明，因此2月份的測驗中有不少是為申請大學備審資料而來應試的高中生。因此測驗雖因疫情延期，忠欣公司仍全力配合大學申請入學期程。3月7日、8日兩天的考試成績，將在3月17日寄出，應可因應大多數大學申請入學的需求。

忠欣公司即日起陸續以電子郵件及手機簡訊，個別通知考生確切的測驗日期及考試地點，請考生注意。若考生在2月17日前未收到通知，請與客服聯絡。3月7日及8日的多益英語測驗，上午場考試時間為上午9時30分；下午場考試時間為下午2時30分。

(中時 )