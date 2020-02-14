新冠肺炎延燒，社會上也人心惶惶，除了口罩之亂外，外籍觀光人士也遭到波及，民眾黨立委蔡壁如今（14）日表示，在了解有「觀光客人球」一事後，也隨後得知行政院副院長陳其邁會協調處理，中央已經承諾將會安置這些觀光客，「也代表這是地方與中央協調成功的案例」。

台北市副市長黃珊珊指出，有一些外籍觀光客其實是願意接受居家檢疫的，但卻被旅館趕出去，但也因沒有違法無法送至中央統一管理，對此政院副院長陳其邁表示，若沒有地方住的，中央都會收。蔡壁如也大讚，政府能夠與地方協調聽進建言，對反應的問題能夠去面對處理，絕對是好事。

蔡壁如指出，防疫是全國人民與政府一起打的戰爭，面對缺失，她也認為與其苛責，更加擔心造成市民恐慌，但是政府必須要有更敏銳的判斷與決斷，出現如此大的防疫缺口，「希望政府應當虛心檢討，各部會不應該再互踢皮球」。

雖然此案雖暫時落幕，但蔡壁如也提醒，疫情恐怕一時半刻還不會停歇，「接下來我們這一疫將會是非常關鍵且嚴峻的挑戰」她也期望政府辛苦點，繃緊神經，陪伴民眾一起打贏這一疫。

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(中時電子報)