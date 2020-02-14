余皓然日前帶著剛退伍的帥兒子韓靖，一同在《聽媽媽的話》節目中暢聊親子話題。前陣子在當兵的韓靖，放假時常跟朋友往外跑，但媽媽余皓然卻要他待在家思考人生未來，一直在耳邊對他叨唸：「你每天跑出去，把我們家當雅房，回家就進房，也不會跟我們聊天。」讓他忍不住大吐苦水說：「一到五被班長罵，回家被媽媽罵。」

陳琳（右）爆料媽媽秀琴是家裡的反榜樣。（圖／年代MUCH提供）

講到老公王中平，余皓然也是一肚子火，透露老公對外超大器，不管借錢、請客還是周轉，一律不拒絕，常常有去無回、也不追討， 借款金額高達70萬，都還是以「當我們看清一個人」了事，讓余皓然困惑地去算命，結果老師語出驚人表示，「妳老公這一輩子都會被劫財」。王中平對家人也大方，更曾在老婆余皓然生日時送了一條金項鍊，還說：「因為戰爭來了可以換米。」耿直個性讓她好氣又好笑。

右起秀琴帶女兒陳琳、余皓然（左二）攜兒韓靖上小禎主持的《聽媽媽的話》。（圖／年代MUCH提供）

同場的秀琴女兒陳琳則是抱怨媽媽，每每要出門時，秀琴就會對她朋友身家調查，除了同學電話、地址、結識緣由、對方爸媽等，都要鉅細靡遺地奉告，讓女兒直吐：「好煩！」而秀琴也不爽女兒凡事都先通報爸爸，沒取得媽媽獲准，但女兒反訴：「媽媽都不接電話。」她找不到人才打給爸爸，加碼控訴讓秀琴啞口無言。

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(中時電子報)