為因應新冠肺炎衝擊產業，行政院昨日提出600億紓困預算，其中最受關注的為「振興提用券」，時代力量立法委員、黨團總召邱顯智今（14）日表示，抱持正面肯定的態度，但更在意錢有沒有花在刀口上，讓最需要的產業和勞工，能夠獲得相應的補助。

邱顯智在臉書發文強調，大家都很關心的抵用券，依據行政院的說明，是疫情緩和之後，促進經濟復甦的措施。他呼籲，經濟部務必提出完整的評估規劃，要讓抵用券真的能促進就業、振興產業，不能成為「煙火式的振興政策」。

邱顯智也表示，在紓困措施提出來之前，已經有許多勞工，成為受衝擊的第一波犧牲者。他舉例，像是停車場裡滿滿的遊覽車，背後都是一個司機和一個家庭；微風集團傳出裁員3成員工，華航宣布各級主管基本薪減薪10%，這不是個案，未來還會陸續傳出企業裁員、減薪的消息。

邱顯智呼籲，勞動部應針對這些遭到減薪、無薪假甚至資遣的勞工，要有專案式的相應作為。企業確有困難的，要給予輔導和補償；假借紓困而侵害勞工權益的，也要依法辦理。對於受資遣的勞工，也應確保勞工能即時取得資遣費甚至失業給付。

邱顯智也特別批評，行政院的紓困措施，完全沒有提到防疫隔離假、防疫照顧假的補貼政策。行政院務必在紓困條例的草案，規劃相關補貼，不要讓防疫照顧假只是一個看得到、吃不到的東西。

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(中時電子報)