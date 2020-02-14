針對有中小型的口罩廠商表示，政府不應該不徵用他們的口罩，又不准他們賣，導致他們生計受到影響。對此經濟部表示，會立刻改善，過去是分階段，現在有證有生產的工廠將全面徵用，盤點後會陸續發出徵用書。

經濟部表示，產量大的已徵用，有證照未必有製造；首先，有醫療器材許可證的這80家公司，並不是都是自己設置工廠、生產口罩，比方說，屈臣氏跟全家便利商店也在這80家有證照的公司之中，他們就沒有自己設廠生產。而有證有廠有生產事實的，是66家，其中，政府已經徵用的前三批共29家，他們的量能超過了總產量的八成。

經濟部指出，徵用書現已發出，中央流行疫情指揮中心已經針對，所有具有醫療器材許可證的國產醫用口罩廠商，發出徵用書，也就是除了已徵用的29家外，剩下的37家也會列入徵用範圍。

另外，過去因為人力受限，經濟部採取分階段徵用的方式，第一批徵用10家、第二批15家、第三批4家。不過，合格的製造商都可以生產口罩，不會只有部分廠商才能生產製造；目前剩下37家的徵用書，也都已經發出，新的產線也會從明（15日）開始，陸續交機，持續提高口罩產量。

(中時電子報)