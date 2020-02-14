《The Athletic》記者瓦登最近訪問湖人「小皇帝」詹姆斯的前隊友或現役隊友，希望他們各自分享一個詹皇小故事，沒想到如今退役改任球評的帕金斯竟爆料，詹皇根本就是「賭神」，騎士中鋒崔斯坦湯普生則認為詹皇根本沒在控制飲食。

帕金斯說：「我從沒看過詹姆斯打牌輸過，他打牌的時候簡直就像天選之子！」湯普斯則爆料詹皇飲食習慣太差，「你問他早餐吃什麼，5片法式吐司，把草莓和香蕉拌在糖漿內，再吃4顆煎蛋，然後在場上隔扣對手，這真的太不科學了。」

另外比較好笑的是，騎士前鋒洛夫分享詹姆斯到底有多「摳」的小故事，「我知道以前韋德說過這個故事，但我必須再重複說一次，當我們去國外打球的時候，詹姆斯從來不會使用自己的手機訊號上網，永遠只用免費網路，他是最摳的人。」

至於詹姆斯的兩位好友，則分享較不人知的小故事，韋德說：「我曾有機會見過他生涯最低迷的時刻，就是2011年總冠軍賽之後，他的表現不如預期，但他馬上振作起來。」安森尼表示，「他的左手用得比右手還好，讓他變得更加特別。」

(中時 )