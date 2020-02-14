譜瑞-KY(4966)法說報喜，外資紛紛出具最新報告，美系、歐系以及一家亞系外資皆給予譜瑞-KY正面評價，看好其2020年營運受惠表現可期，目標價最高上看888元，惟一家亞系外資認為，譜瑞-KY的產品組合仍然由蘋果Macbook和iPad等主導，由於新型冠狀病毒恐進一步抑制消費活動，故調降目標價到630元、評等也降至持有。

美系外資認為，譜瑞-KY預計PCIe 4.0介面將在今年下半年放量出貨，且受惠新品加入產品組合，包括AMOLED/Mini-LED，以及整合既有的驅動IC(Source driver)等，將帶動後續毛利率向上，將譜瑞-KY目標價由688元調升到888元、評等加碼。

歐系外資表示，儘管新型冠狀病毒存在擔憂，但譜瑞-KY對第一季的財測依舊樂觀，預期第一季單季合併營收落在95~105百萬美元，季持平至季增9%，毛利率介於41.5~44.5%，營業費用21.75~22.75百萬美元，且譜瑞-KY在農曆新年假期前訂單結構健康，韓國和大陸面板客戶針對疫情，也採取了更為積極的措施；此外，譜瑞-KY截至目前為止評估，新型冠狀病毒對其業務的影響有限，但將繼續監視對第二季度的潛在影響。

歐系外資進一步，2020年譜瑞-KY憑藉其在PCIe4中的領先地位，營運將持續保持積極態勢，目標是優於整個半導體行業，除了PCIe4，譜瑞-KY還認為USB Type C遷移和在移動應用中的普及是今年的主要驅動力，估計PCIe4約佔下半年銷售額的3%，並將再增加到總銷售額的6%，將目標價由705元調升到830元、維持優於大盤評等。

亞系外資卻認為，儘管譜瑞-KY第一季財測優於市場預期，但由於譜瑞-KY的產品組合仍然由蘋果Macbook和iPad等消費類設備主導，由於新型冠狀病毒恐進一步抑制消費活動，那麼產品需求可能會受到影響，此外，也認為OEM會在上半年積極採購上游組件，這意味著如果最終需求無法恢復到相同水平，則存在重複預訂的風險，譜瑞-KY已經開始涉獵PCIe 4.0重定時器，但是考慮到英特爾的Ice Lake CPU可能要延遲到2021年，我們估計服務器晶片在2020年的銷售額貢獻不到5%，故將譜瑞-KY目標價由660元調降到630元、評等則降至持有。

另外一家亞系外資認為，隨著數據流量的增長和更高的傳輸速度，今年PCIe Gen4將開始進入長期滲透階段，高速IC將繼續扮演譜瑞-KY關鍵的增長動力，給予目標價824元、優於大盤評等。

(時報資訊)