大陸各地區因新冠肺炎疫情影響，大陸地區廠商延後復工，在復工率普遍低於往年下，嘉澤(3533)轉投資嘉基科技(6715)對今年第1季業績轉趨保守，嘉基表示，目前蘇州廠返工率約30%，公司材料庫存則可支應到2月底，3月營運需視供應商及組裝廠復工狀況，不過雖然第1季營運受到影響，由於客戶需求仍在，若疫情能控制，今年業績還是有機會比去年好。

嘉基專攻高頻光電傳輸相關產品，產品主要為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，包括：高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產等，嘉基皆能按客戶需求提供完整解決方案，嘉基亦是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，於101年通過Intel與Apple TBT技術之測試認證，也是全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

嘉基大陸廠區在蘇州，受到此次大陸新冠肺炎疫情影響，嘉基蘇州廠於2月10日復工，目前返工率約30%，由於大陸對返工員工採取嚴格管制措施，嘉基希望2月底時返工率能達30%。

嘉基1月合併營收為1.45億元，月減25.26%，年減46.66%。

嘉基表示，今年1月及2月營收受到農曆年長假及大陸地區延後復工影響，目前材料庫存可以支應到2月底，由於各地區復工政策不一影響，3月營收狀況仍須視供應商及組裝廠復工狀況，以及大陸疫情變化而定，保守看待第1季營運。

在新產品部分，嘉基科技與美系知名大廠開發應用於Data Center之光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM業務，目前正在認證中，受到大陸新冠肺炎影響，認證及出貨時間可能略為延後，不過嘉基認為，只要疫情能夠控制，供應鏈順暢後，下半年還是可以追回來，嘉基目標是今年光通訊產品佔營收比重將達10%。

儘管近期外資多站在賣方，且嘉基第1季營運展望受疫情影響趨於謹慎保守，但在買盤點火下，嘉基今天盤中股價漲停，創下掛牌新高價。

(時報資訊)