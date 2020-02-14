大陸新冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民進黨政府面對疫情是如臨大敵，疫情指揮中心也是有出現確診通報就開記者會公告國人，效率不錯。對此，最新出爐的民調也顯示，有高達82%民眾滿意衛福部長陳時中的表現。對於陳有這麼高的支持度，網友直言這麼高的滿意度真的很誇張！

據《TVBS》昨(13日)公布的最新民調結果，有高達54%的民眾滿意蔡英文的防疫表現，不滿意為29%，另有16%沒有意見。另外，高達82%人民滿意陳時中的表現，只有6%不滿意，另有12％沒表示意見。行政院長蘇貞昌滿意度升至52%，不滿意度為29%。陳時中和蘇貞昌支持度落差達三成。

值得注意的是，此份民調也針對「是否會對台灣經濟造成衝擊？」做調查，有近8成民眾表示擔憂，僅1成6表示不擔心。

這次民調是《TVBS》民調中心於109年2月10日至12日進行，成功訪問1652位20歲以上設籍台閩地區的民眾，信心水準為95%，抽樣誤差為±2.7個百分點。

該民調放上網路後，看完民調的網友紛紛表示，「陳時中支持度很誇張」、「蘇貞昌還有5成？」、「衛服部真的算不錯，夠即時」、「蘇貞昌不是只會放話說口罩夠，還轉了好幾個彎」、「陳部長必須稱讚！」、「我還是買不到口罩，扯」。

(中時電子報)