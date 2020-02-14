彰化縣長王惠美當起媒人牽起彰化農業愛情故事，「彰化優鮮館在小三美日平台上架」了！（吳敏菁攝）

生鮮番茄瓜椒組盒，讓人驚艷，好想吃啊！（吳敏菁攝）

今年情人節，彰化縣長王惠美當起媒人牽起彰化農業愛情故事，「彰化優鮮館在小三美日平台上架」了！縣府用心建立彰化優鮮品牌，這次牽線把彰化優鮮與小三美日牽在一起，結成好姻緣，利用小三美日平台下單就能選購彰化優鮮產品，未來希望26鄉鎮市農會及更多青農、優秀的小農朋友，如果所生產的產品有符合三章1Q、用彰化優鮮品牌，一起加入。

彰化優鮮農產品和彰化最具代表性的電商品牌「小三美日」是怎麼擦出愛的火花？今年上架典禮，縣長王惠美、小三美日總經理許書林細說從頭。

上小三美日網站，點進去彰化優鮮專區，就可以逛農產市集囉。（小三美日網站提供／吳敏菁彰化傳真）

王惠美表示，小三美日是大家耳熟能詳的網路電商，在電商方面經營的非常成功，平台上有很多的女性美容保養以及家用商品，又次聚會提及也來幫彰化農產品上架促銷，也是鹿港人的總經理，基於回饋故鄉，二話不說馬上答應了，默默地克服了總總困難，目前彰化有19個單位，50幾種商品在小三美日的彰化優鮮平台上，讓更多人得以利用這平台下單選購彰化優鮮產品，為彰化好的農產品來加值，也謝謝小三美日許總經理的用心，讓農民的產品可以透過網路平台行銷到海內外。

小三美日總經理許書林說，｢小三美日｣的產品銷售主要是以女性為主的客群，每天有約20萬人次的購買點擊，一口答應了縣長，但農產品有保鮮等困難度現實的，經過幾個月的努力之下，多次開會討論、做了意見調查表，才把上架流程都擬定之後，2月14日情人節正式上架，特別有意義，紀念在地企業於｢小三美日｣與縣政府的合作，歡迎大家找｢小三美日｣、買｢彰化優鮮｣。

彰化縣青農聯誼會長陳建凱說，很高興農民有這個機會將產品行銷出去，雖然農民會種，但是要行銷賣出去是最困難的，彰化的小農在政府的輔導及農會總幹事的支持之下，把農產品做得越來越精緻。

啟動儀式後，大家參訪這些優質農產品，對多采農產品，莫不驚豔連連，感動這麼好農產，不讓更多人之知道太可惜了，也希望更多有心人一起來加入。

(中時 )