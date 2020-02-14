新冠病毒不新 美CDC指將現社區傳染 12:532020/02/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫情延燒，如今確診病例已破6.4萬宗，死亡也超過1,400人。由於美國也陸續出現確診病例，疾病管制與預防中心（CDC）一直在準備最壞的狀況，也就是美國出現疫情大爆發。 據CNN新聞網14日報導，CDC主任芮斐德（Robert Redfield）說，大家對這種病毒所知不多，它可能在這季節前，甚至一年前就有了。他認為，最後它會找到立足點，導致社區傳染。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #CDC #社區 #傳染 #中國大陸 #爆發 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》防疫大戰 疑似武漢病患頑抗 陸鐵腕集中 22:582020/02/08 國際 將入高峰期 武漢恐50萬人染新冠肺炎 14:472020/02/10 國際 陰性變陽性！加州首現新冠肺炎病患 10:282020/02/11 國際 鑽石公主號成病毒方舟 他們最慘 16:232020/02/11 國際 新冠病毒伸魔手 只有一種人逃避率最高 10:462020/02/12 國際 戴了口罩手套沒用 鑽石公主號日防疫官感染 13:412020/02/12 國際 陸新冠肺炎確診數激增 關鍵揭曉 13:002020/02/13 國際 國際熱門新聞 北韓官員隔離期間趴趴走 慘遭槍決 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 下船了！結束人球漂流 威士特丹號乘客受柬總理歡迎 - 國際 一度咳血！鑽石公主號台8旬長者確診 下船入院 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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