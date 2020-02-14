大陸新冠肺炎疫情延燒，如今確診病例已破6.4萬宗，死亡也超過1,400人。由於美國也陸續出現確診病例，疾病管制與預防中心（CDC）一直在準備最壞的狀況，也就是美國出現疫情大爆發。

據CNN新聞網14日報導，CDC主任芮斐德（Robert Redfield）說，大家對這種病毒所知不多，它可能在這季節前，甚至一年前就有了。他認為，最後它會找到立足點，導致社區傳染。

(中時電子報)