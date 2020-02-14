直播》受困湖北台人家屬赴陸委會陳情：我們只是想回家 12:542020/02/14 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾在陸委會前抗議。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受困湖北台人家屬赴陸委會陳情｜2020.2.14 大陸武漢爆發新型冠狀病毒，台灣為了防疫，暫停與大陸的飛航交流，但也使得有部分人在大陸的台灣民眾無法順利回台，遭困在大陸；陸委會日前曾提出開放讓民眾專案返台，卻引來巨大反彈，最後衛福部退回這項提案。 今日多位受困大陸武漢民眾的家屬到陸委會前陳情抗議，要求陸委會有所作為，讓受困大陸的民眾返台。 (中時電子報) #大陸 #陸委會 #民眾 #受困 #家屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸外交部：經濟向好趨勢不因疫情改變 16:192020/02/11 財經 陸生無法報到 歐美大學荷包扁扁 04:092020/02/12 焦點新聞 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 停止兩岸民粹惡性激盪 04:102020/02/12 論壇廣場 工商社論》疫災凸顯出的大陸社會及產經重大課題 04:102020/02/12 財經要聞 在台大陸人士 允專案延長居留 04:102020/02/12 財經要聞 2山友困1800公尺懸崖 空勤吊掛救出 04:102020/02/12 地方新聞 正視公信力坍方危機 04:102020/02/12 時論廣場 大陸深耕台海戰場 04:102020/02/12 時論廣場 簡化流程 竹市申辦良民證 隔天可領 04:102020/02/14 地方新聞 政治熱門新聞 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 罷韓為何還是強強滾？前立委爆高雄人心聲 - 政治 罷韓太囂張！韓粉要出大招反制 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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