受困湖北台人家屬赴陸委會陳情｜2020.2.14

大陸武漢爆發新型冠狀病毒，台灣為了防疫，暫停與大陸的飛航交流，但也使得有部分人在大陸的台灣民眾無法順利回台，遭困在大陸；陸委會日前曾提出開放讓民眾專案返台，卻引來巨大反彈，最後衛福部退回這項提案。

今日多位受困大陸武漢民眾的家屬到陸委會前陳情抗議，要求陸委會有所作為，讓受困大陸的民眾返台。

(中時電子報)