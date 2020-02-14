詹姆士在《詹姆士出走料理》中與有廚界陳意涵稱號的法式西餐主廚傅昭蓉同遊小琉球，他對隨行的潛水教練充滿感激，不忘自爆在海裡的祕辛:「我真的必須要說，他(指教練)真的是一位很好的看護，剛剛還在海裡幫我脫鞋子、穿鞋子呢！」

詹姆士（左）與有廚界陳意涵稱號的法式西餐主廚傅昭蓉同遊小琉球。（八大提供）

兩位旅伴在外景拍攝時不斷鬥嘴互虧，笑料百出。由於小琉球愜意的氛圍讓人心情大好，詹姆士在路途中嚐到好吃的，也都會大方和工作人員即時分享，看到對方吃得滿足，讓他笑說:「我覺得這次錄影很不錯耶！大家完全是一種度假的心態！」

詹姆士（中）學習製作麻花捲。（八大提供）

這次最令他驚喜的莫過於實現他期待已久的潛水夢，由於小琉球海域受到黑潮影響，冬季海溫平均約25度，因此就是算冬天也適合潛水，他在首次體驗潛水、與海龜近距離同遊大海。此外，在這趟外景中，見識到當地人製作名產麻花捲的巧手，直誇動作順暢的程度，宛如張三豐在打太極拳！當聽到曾經有人在8小時內，將60斤的麵粉捲完，讓經常在廚房裡大展身手的他也忍不住想加入挑戰行列，只是沒想到卻因一時無法掌握訣竅，頻頻出現將麻花捲搓斷的窘境，笑翻眾人。

(中時 )