宣布將在5月9日五度攻蛋的金曲歌后蔡健雅，今（14）日中午門票開賣5分鐘隨即秒殺售罄。蔡健雅雙手合十，除了感謝大家支持，近期相當關心防疫的她，也po出感謝文：「謝謝也辛苦在這段時間的大家！雖然人心惶惶，我們還是要保持鎮定，團結，祈禱我們的地球找回安寧和平衡。」

蔡健雅《給世界最悠長的吻》2020巡迴演唱會，首站台北小巨蛋門票秒殺。她除了答謝樂迷支持，也感性呼籲：「也正因為最近發生的事，讓我更迫不及待能在演唱會和你們一起得到安慰。慶幸有音樂陪伴我們，擁抱我們。大家保重！多洗手！我們一起給世界最悠長的吻。」並再次感謝站在第一線的醫護人員，希望大家一起加油、戰勝疫情。

原本預計和旅伴飛往摩洛哥、巴黎慶生的行程喊停，蔡健雅也難得抽空探訪台灣，昨天她來到鹿港小鎮，無意間發現本土特色小店，「每道菜和甜點都有特色和故事，好用心。」她買了很多盤子，店員還熱情叫她本名「健雅」，讓她一笑，心想怎麼兩個字叫起來很不像自己名字，但她很愛這種人情味。

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(中時電子報)