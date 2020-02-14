「卡神」楊蕙如網軍案今首開庭，檢辯雙方砲火猛烈，檢方當庭引用《春秋．孫武》名句：「傷人以言，甚於劍戟」，痛批楊利用網路力量辱罵大阪辦事處，等同侮辱中華民國，傷害我國在國際間的名譽。

台北地院今天開庭，楊蕙如由辯護律師陳偉仁陪同出庭，同案被告蔡福明則因出國請假，僅由辯護律師陳澤嘉出席。兩人均否認犯行，強調是針對大阪事件的善意評論，且此事應被大眾關注，才會建議「推高調」，應受言論自由保護。

檢方除了公訴檢察官陳照世蒞庭，偵查起訴的檢察官范孟珊也罕見的一同出席，共同針對辯方提出的質疑一一回擊，陳照世並引用《春秋．孫武》名句：「傷人以言，甚於劍戟」，指蔡、楊2人單純謾罵公署的行為，已逾越言論自由的界線。

范孟珊更痛批，在燕子颱風襲日期間，政府正處於救危之際，更需要人民信賴，楊、蔡2人卻利用網路力量推波助瀾，未就具體事實辱罵大阪辦事處及公務員，甚至以「黨國餘孽」一詞造成社會對立，導致民心動盪。

范孟珊強調，大阪辦事處是我國與日本間的外交代表，在國際社會上非常重要，侮辱大阪辦事處就等於侮辱中華民國，傷害我國在國際間的名譽，危害極大，已超越言論自由保障的範圍。

雙方唇槍舌戰長達1個多小時，但因今天只是審查庭，尚未進入實質審理階段，最後在法官的提醒下，雙方才停止激辯，由法官諭知本案將移審理庭，庭後楊蕙如也未受訪，快步搭上計程車離開。

(中時 )