新冠肺炎疫情遍布全球，確診案例成為各國考量出入境限制的準則，其中，主辦本屆奧運的日本，確診病例為中國大陸之外最多人數的國家，然當地政府仍採開放態度，不禁止湖北以外的陸客團入境，讓預計前往的其他旅客不得不憂心，然現任議員王浩宇卻表示相信日方，敢去的話「有100%的機率會撿到便宜」。

王浩宇表示，收到很多最近去日本玩的朋友回報，表示所有景點免排隊、商店折扣多多且幾乎沒有中國大陸遊客，大呼「超爽」，而他也認為，雖然日本的新冠肺炎案例多，但「多數是在船上或撤僑回來直接隔離的案例，真正發生在本土的案例，依照人口比例比台灣還少」。

除此之外，王浩宇覺得重點是「進步國家有比較高的檢驗能量」，本來就會有較多的卻確診案例，然他還是比較相信台灣、日本的防疫，因此掛保證，「敢去的朋友，你得到武漢肺炎的機率很低，但你有100%的機率會撿到便宜」。

(中時電子報)