工控記憶體模組廠宜鼎(5289)元月出貨回溫，為三個月新高。公司去年前三季獲利創新高，今年產業展望樂觀，外資連續18天買超，近20日買超共計4609張，今股價盤中最高達203元創歷史新高價。

宜鼎在年前封關股價已攀升到191.5元收盤價最高；鼠年開紅盤隨台股開低，但在籌碼穩定且獲外資買超持續加持，本周股價續揚，突破200元關卡。

宜鼎2010年元月營收6.61億元，為三個月新高，月增率33.12%，但比去年同期高檔減少11.68%。宜鼎今年1月營收已比上月明顯增加，第一季營運有機會與產業同步呈現淡季不淡。

宜鼎去年12月聖誕節遞延出貨影響，2019年12月營收4.96億元，為去年度低點，去年第四季營收約18.28億元，季減約4.6%。2019年營收年減約6.41%。

宜鼎去年營收未創新高，但去年前三季獲利創新高；宜鼎2019年第三季獲利創下新高紀錄，單季毛利率攀升至31.83%，歸屬母公司淨利達2.92億元，每股純益3.66元。並挹注2019年前三季獲利7.84億元創同期新高，年增15.79%，EPS 9.84元。

(時報資訊)