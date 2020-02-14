台股今（14）日在指標股台積電持穩上揚，指數攻堅11,800點關卡上震盪，櫃買指數開盤站上季線，午盤過後進一步站上147點。凱基投顧預期下周指數在11,600-12,100點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：電競股、PCB股、晶圓代工股、感測IC股、高速傳輸介面股、伺服器代工股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.台積電1月營收1,036.83億元，較去年同月成長32.8％；1Q財測目標營收3,039.8~3,079.7億元，市場看好第一季營運淡季不淡，營收可望達標並創歷史同期新高。

2.美國1月小型企業信心指數由102.7上升至104.3，優於市場預期的103.5。

3.SEMI國際半導體協會，預期若新冠肺炎疫情6月前獲得控制。受惠5G、資料中心、AI、IOT等需求，今年半導體市場有望較去年成長逾5％。

4.美國上周初領救濟金人數增加0.2萬人至20.5萬人，低於經濟學家預估的21.2萬人。

(工商 )