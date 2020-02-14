傳智慧局撤銷先進光（3362）6專利，大立光勝訴定讞，先進光秒漲，不料先進光在十點過後，透過公開資訊觀測站說明，先進光確為上述該案的參加人，但上述案件並非與大立光電間專利賠償案件，市場發現「張官李戴」之後，隨即收歛漲幅，陷入平盤整理。

大立光為捍衛專利權，過去幾年陸續對三星、玉晶光、先進光、新鉅科與惠普等提起專利訴訟，其中三星及玉晶光均已達成和解，對於未和解的先進光、新鉅科，日前大立光執行長林恩平也釋出善意，強調只要對方有誠意，是有和解的可能。

所以當13日傳出傳智慧局撤銷先進光6專利大立光勝訴定讞消息時，先進光14日開盤率先反應利多，一度來到42.4元的高點，漲幅達2.41％，後來才發現是烏龍一場，股價也快速收縮漲勢，盤中還一度翻黑。

先進光隨後也在公開資訊觀測站中說明，強調先進光確為「智慧局撤銷先進光6專利」該案的參加人，只是迄今尚未收受到判決內容，將待收受到判決後，再與律師討論後續救濟措施，同時也重申上述案件並非與大立光間的專利賠償案件，該案仍在智慧財產法院審理中，尚未定讞。

(工商 )