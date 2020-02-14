《綜藝3國智》應景「西洋情人節」特地推出「單身狗與幸福狗PK賽」，將主持群直接分成「單身狗」和已經有伴的「幸福狗」兩組，卻讓主持群之間起內訌，異性緣很好的張立東被大家開玩笑說：「女藝人殺手！單身是假的，只有『狗』是真的。」讓他尷尬直呼先讓關主講解規則繼續錄影。

主持群哈孝遠（左起）、納豆、依依、花花、李易、趙正平、黃豪平節目中起內鬨。（台視提供）

單身多年的瑪麗則顯得自得其樂，先是誇讚自己的隊員顏值高，又指「幸福狗」應該也不是真的幸福，鯰魚哥順勢問了趙正平：「幸福嗎？」趙正平則是面露無奈情緒，笑稱：「我想換去對面那組。」一切盡在不言中。雖然依照感情狀態分組，不過「單身狗」仍打起精神，有王少偉、張立東、瑪麗、鯰魚哥、風田及Teddy，陣容一字排開實力都不錯，讓組員信心滿滿闖關。

趙正平（左）上場前報病號，右為黃豪平。（台視提供）

反觀「幸福狗」的納豆、趙正平、依依、花花、李易及哈孝遠，則被形容「老的老、弱的弱」，結果趙正平還真的在上場前報病號，一邊流著眼油一邊表示：「我現在真的腸胃不太舒服耶！」讓大夥笑說還沒比賽就假哭，他更戲劇性的跪在地上哀嚎：「我不行了，胃真的痛痛的啦！」

(中時 )