嘉義縣長翁章梁（右五）表示，若營運狀況良好，未來會考慮新增班次。（張毓翎攝）

朴子市崁前里首次有公車行駛至村內，滿足居民就醫、就學及採購的交通需求。（張毓翎攝）

交通部公路總局推動偏鄉基礎運輸改善，輔導地方政府開闢「幸福巴士」，提供符合偏鄉居民實際需求的運輸服務，嘉義縣內在朴子市、東石鄉、阿里山鄉、大埔鄉及番路鄉已陸續通車；朴子市公所14日在崁前里保安宮辦理宣傳活動，嘉義縣長翁章梁及嘉義區監理所長李輝宏皆蒞臨，鼓勵鄉親利用幸福巴士至朴子市區，或可再轉乘至高鐵嘉義站等地。

朴子市幸福巴士「樹林頭至朴子」路線，由公路總局補助嘉義縣政府營運費用，委由嘉義客運承攬，將布袋鎮樹林里、貴舍里及朴子市崁後里、順安里等偏僻村落串連成一條公車路線，每周1至5行駛，每日6班次，沿線除固定站位外，為讓幸福巴士服務更加完善，提供隨招隨停的服務。

翁章梁表示，政府以「為人民服務」為宗旨，如果以「賺錢」為目的，那麼嘉義縣公車早就該收起來，因為每年都賠錢，但政府就是要執行人民需要的服務，希望大家多多利用，若搭乘人次多，未來將考慮增加班次；反之，若很少人搭乘，可能會減少班次，甚至取消幸福巴士。

幸福巴士今年將會延伸至布袋鎮、六腳鄉、鹿草鄉及大林鎮，滿足更多居民就醫、就學及採購的交通需求；朴子市長吳品叡指出，這裡的長輩若去朴子市場或醫院，幾乎都是騎腳踏車、機車，若傍晚光線差或刮風下雨時，對年長者而言都是一個負擔，希望大家揪厝邊頭尾一起搭乘，並推廣給更多人知道。

幸福巴士「樹林頭至朴子」路線從樹林頭行經貴舍里、順安里、竹村里、崁前里、崁後里、朴子醫院、樸靈宮、朴子市場、東石國中、東石高中、果菜市場及朴子轉運站；另嘉縣府也推出敬老卡及愛心卡或愛心陪伴卡，民眾可至鄉鎮市公所或村里辦公處提出申請，以享優惠票價。

(中時 )