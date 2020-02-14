新冠肺炎實施口罩實名制，一周兩片，不少慢性病患領不到口罩，行政院副院長陳其邁副表示，政院已增加醫院口罩的配送，其中包括了洗腎、癌症及血友病等免疫力低慢性病患的口罩用量，亦即這些病患在就醫醫院可以領到口罩，至於是否開放慢性病患在藥局或是診所也可以領口罩，目前規劃中。

陳其邁副院長今日上午視察健保署，對於新冠肺炎疫情，健保署在短期內完成「健保雲端旅遊史查詢」及「啟動防疫口罩實名購買制」等各項防疫措施予以肯定，並深深一鞠躬表示感謝，期許健保署持續努力，配合中央流行疫情指揮中心的調度，各會分工合作，全力以赴抗疫。

對於口罩實施實名制後，藥局外面每天大排長龍，不僅一般民眾，需要口罩的慢性病患也同樣買不到。一位有糖尿病、高血壓、也同時在洗腎的慢性病患，因為買不到口罩，臉上的口罩已經戴了一個星期，每天先用酒精噴消毒，之後再以吹風機吹乾重複使用。

陳其邁指出，目前已經有配送一定量的口罩到醫院，供洗腎、癌症及血友病等免疫力低慢性病患領取使用，由於現在健保卡上都有民眾的就醫記錄，可以知道是不是慢性病患，目前有規劃，讓慢性病患就近到藥局或是診所領口罩，不過，這還要再盤點口罩的數量等狀況，慢性病患在診所或是藥局領口罩，比較擔心會引起糾紛，不明白的民眾會誤解為何別人口罩領比較多。

健保署李伯璋署長表示，由於此波疫情來得又急又凶，防疫措施最大的挑戰在於疫情的緊急性及效性，在陳其邁副院長及衛福部陳時中部長指示下，健保署必須在非常短的時間內設置「健保雲端旅遊史查詢系統」及「口罩控管系統」這項艱鉅的任務。

在口罩實名制部分，健保利用健保資訊網服務系統（VPN），於醫療資訊雲端查詢系統中建置「防疫口罩管控系統」並於2月6日上線，提供健保特約藥局登錄進貨及購賣資訊，截至2月12日，累積已售出逾千萬個口罩。

(中時 )