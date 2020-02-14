美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）推出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS Act），該法案內容旨在要求美方准許我國執行公務的外交與軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。 對此，外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會議員鼓勵行政部門放寬不合時宜的台美交往限制。

該法案也獲得其他8位共和黨籍參議員連署，包含盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）、楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）、柯寧（John Cornyn）、薩斯（Ben Sasse）及布萊克本（Marsha Blackburn）。

歐江安說，美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場。外交部感謝美國國會議員採取各項友我作為，鼓勵美國行政部門放寬不合時宜的台美交往限制。未來我國政府也將持續以務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

2015年1月台灣駐美代表處在雙橡園的舉行元旦升旗典禮，是睽違36年後中華民國國旗首次在華府飄揚，但是卻引發中方抗議、美方不滿。

歐巴馬政府在北京要求下，隨後頒布禁止台灣展示國旗的機密備忘錄。備忘錄也使得美國國務院及國防部，無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣，限制美國對台支持。

(中時 )