高血壓是引起腦中風及心肌梗塞的高危險因子，還可能引起尿毒症、失明等併發症，但是高血壓沒有明顯症狀，全台高血壓患者中，竟有三分之一直到腦中風或心肌梗塞才知道自己罹患高血壓！而你知道自己與高血壓的距離有多近嗎？

血壓是因心臟搏動輸送血液時，血流對動脈血管壁造成的壓力，有血壓存在，才能驅動血液為各組織器官帶來養分，並帶走廢物。血壓過高過低都不好，收縮壓高於140毫米汞柱，舒張壓高於90毫米汞柱，就是高血壓。

過高的血壓可能造成血管破裂，或管壁組織剝落阻塞血管，這在全身各部位都可能發生，而造成不同類型的併發症，包括腦中風、心肌梗塞、腎功能惡化甚至衰竭、視力模糊、頸動脈狹窄造成頭暈、四肢末梢動脈硬化而使手腳冰冷等。

高雄榮民總醫院一般內科主任林清煌醫師指出，高血壓的症狀並不明顯，若時常頭暈脹痛、易倦怠，就可能是血壓高的警訊，需要進一步量測血壓，並尋找可能導致血壓升高的病因，以確診是否為高血壓；若家族有高血壓病史，建議40歲以上民眾養成量血壓的習慣，隨時追蹤自己的血壓變化。

不過，有些人會有「白袍高血壓」症狀，亦即在醫院看到穿白袍的醫護人員會緊張，導致血壓飆升比平時高，因此血壓以在家量測較準確；量測時建議採靠背坐姿，靜坐五至十分鐘再量。

而早晨起床無漲尿時、以及睡前血壓，是未來是否可能產生心血管危害的主要指標，因此建議固定這兩個時間量測；另外，吃藥前、身體不舒服時，也建議量血壓。

高血壓最嚴重的併發症就是腦中風及心肌梗塞，尤其冬天更是好發季節。林清煌說明，氣溫低會導致血管收縮較無彈性，且血液濃稠度提高，增加血栓風險。病人如果血壓一直偏高，應與醫師討論是否需要調整藥量，用藥的增加或減少都需要與醫師討論，依照醫囑來服用。

最後，林清煌也建議，高血壓患者於低溫時應避免出門，若出現溫暖的冬陽，不妨出去曬曬，「跟著陽光走，天公保健康」。另外，作菜煮湯加點薑，晚上以溫熱水泡腳，以刮痧梳按摩頭皮保持經絡通暢，都是冬天保護自己遠離中風、心肌梗塞的好方法。

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(中時電子報)