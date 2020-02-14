敦泰(3545)營運自去年下半年起已經出現回溫跡象，今年隨著晶圓產能到位，IDC市佔率可回到30%以上，且新產品將可持續改善敦泰毛利率，敦泰今挾轉機題材，股價開高走高，放量大漲逾6.5%。

敦泰自去年下半年起，已經連續兩季度呈現獲利，顯示營運已經有回溫跡象，今年在原有產品方面，敦泰將持續深化既有手機、平板、穿戴式等市場外，也開始擴展應用至家電、工控及車用等各類市場。

敦泰2018~2019年受到晶圓代工產能不足的影響，敦泰IDC市佔率從以前50%降到去年上半年僅上下18%，在產能供給到位後，敦泰全力衝刺IDC出貨量，預估2020年IDC市佔率可回到30%以上，惟目前新冠狀病毒疫情的影響，大陸及全球手機產業預期會將受到衝擊。

法人預估，受到新型冠狀病毒疫情影響，預估敦泰首季營運受挑戰，不過敦泰IDC導入客戶機款有望持續增加，帶動市佔率回升，因 此有望表現優於以往淡季，讓第一季整體出貨和去年第四季相近，且新產品將可持續改善敦泰的產品組合，包括Mux1:6 FHD、Dual Gate HD及高刷新率等IDC產品，對毛利率表現挹注正向幫助。

(時報資訊)