記憶體模組大廠威剛科技(3260)對今年市況樂觀，預期第一季記憶體價格是全年最低，可望逐季上漲。威剛獲得投信法人青睞，本周股價續揚且最高達76.6元，回到年前封關時的價位水準。今日股價亦持穩於75元附近。投信連續14日買超威剛，且近20日共買超17736張。本周外資則逢高調節，呈現土洋法人對作。

因農曆春節假期影響，威剛科技1月合併營收18.81億元，為8個月新低，月減24.18%，年減10.18%。威剛董事長陳立白仍看好今年記憶體將供不應求，價格將逐季走揚，公司2月起業績也可望隨工作天數增加而逐月上揚。

威剛董事長陳立白表示，短期雖因新冠肺炎疫情未明造成恐慌效應，但今年整體記憶體供不應求的態勢不變，樂觀看好記憶體價格將逐季走揚，2020全年來看，第一季的價格將是全年低點。威剛董事長陳立白強調，新冠病毒疫情對全球記憶體產業帶來的影響將屬心理層面，整體需求並未因此降低，短期內大陸消費性市場雖將受到壓抑，但遊戲機和電競需求將大增，全年供給吃緊的走勢持續。

此外，隨著2、3月工作天數恢復正常，威剛公司營收也可望逐月升溫。

(時報資訊)