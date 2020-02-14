拍照上傳即可獲得喔熊LED燈會限定傘，每場次限量10支。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

拍照上傳即可獲得喔熊LED燈會限定傘，每場次限量10支。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

造訪台灣燈會可獲喔熊LED燈會傘喔！交通部觀光局參山國家風景區管理處結合喔熊授權廠商於燈會現場設攤舉辦活動，凡於15、16、22、23日4天下午2點到晚間8點，到富雨洋傘攤位借用喔熊LED燈傘與任一主副燈拍照，並上傳至參山處及富雨洋傘粉絲專頁，即可獲得喔熊LED燈會限定傘，每場次限量10支。

參山處表示，位於后里森林園區公益攤位「富雨洋傘」及「就是愛荔枝樂園」提供多項活動及優惠，「富雨洋傘」為交通部觀光局喔熊授權廠商，喔熊組長15日(六)下午4點45分，將到攤位跟民眾互動遊戲《掌握未來‧步步高升》聖杯戰，有喔熊拖鞋擲茭，獲勝者可獲得喔熊限量小禮物，限量50名。

現場提供喔熊限量藍白拖及文創迷你傘燈免費DIY活動。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

15日(六)、16日(日)、22日(六)、23日(日)下午都提供喔熊限量藍白拖及文創迷你傘燈免費DIY活動，各項活動數量有限，要搶要快！

參山處指出，「富雨洋傘」結合本次燈會現場商品全部提供85折優惠，還有精選傘款買1送1活動，有頂級遮光降溫布有效降溫35％、還有隨身攜帶輕量傘，買到賺到。此外現場有販售喔熊系列男傘及喔熊LED燈會限定傘，預購LED燈傘還可加贈喔熊藍白拖1雙。

另外，只要在「就是愛荔枝樂園」粉絲專頁打卡及加入Line好友，就可到現場攤位領取單顆裝喔熊太陽餅及8折優惠券，還有平假日晚間6點到8點及假日下午3點到4點，元明喔熊太陽餅及蛋黃酥限時特賣買2送1再加送就是愛荔枝樂園門票。

(中時 )