王瞳被問情人節。民視提供

王瞳送巧克力給媒體。民視提供

王瞳送巧克力給媒體。民視提供

王瞳今午在士林夜市出席「伊府將」鍋燒意麵店擔任一日店長，被問到舊愛艾成經營的艾叻沙信義威秀店收攤，王瞳說，「每個人面對的功課不一樣，走到的場景也不一樣，他知道要設停損點，很有智慧和勇氣，不是每個人都拿得起放得下」。即使分手，他們還是朋友，如果他邀請她，她當然還是願意到他的店和他一起自彈自唱。

王瞳提到，只要能力所及的都會幫艾成，「他會請我幫忙試吃、設計菜單」，艾成要把信義威秀店收攤前有先告知她，「他就說不行了，受到大遠百影響，撐到4個月才收，那是團隊開會結果，我就傾聽和支持吧」。今天情人節，是否觸景傷情？她說，「不會啊，等一下還要去教會，和教會的朋友們一起度過」。

王瞳因拍《大時代》和馬俊麟被爆假戲真做，惹馬妻不高興，憤而對王瞳提「侵害配偶權」，並求償400萬。馬俊麟已經復工，最近已回到八點檔《多情城市》，王瞳今說，「有看到預告，演得很活潑，和上一檔不一樣，是很好的機會」。

今天是王瞳被公司停工後第一個工作，「今天是個充滿愛和喜樂的節日，我也希望把我的愛分送給大家，這陣子休息也滿夠了，剛好這段時間看了很多戲，之後有機會也願意嘗試不同角色」。笑稱最近都忙看韓劇《愛的迫降》，新歡是玄彬，「我上個偶像是《浪漫滿屋》的Rain，大家就知道我多久沒看韓劇」。

至於她委由律師出庭過2次的官司問題，王瞳說，官司的事就交給律師處理，自己和家人也都會禱告。對官司有多少勝算？她說：「我不知道。」自我揶揄因為她也是第一次打官司，一切交給律師和法官。並感慨地說：「人都要成長，不能永遠當小孩，面對環境不一樣，人要從困境中學習。」

(中時 )