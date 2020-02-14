美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）今（14）日提出《台灣主權象徵法案》，內容允許我國外交官與軍人在美國執行公務時可穿著制服並展示國旗，並得到8位共和黨籍參議員連署；對此，民進黨籍立委許智傑表示，全國人民都會非常支持，代表台美關係又有突破性進展。

克魯茲在美東時間13日針對《台灣主權象徵法案》（Taiwan SOS）發布新聞稿，指出此法案主要為解除前總統歐巴馬政府時期制定的機密備忘錄，因應中共要求而禁止展示中華民國國旗，並禁止國務院與國防部在社群媒體展示台灣的主權象徵，限制美國對台灣的支持。

許智傑表示，全國人民都會非常支持《台灣主權象徵法案》，這也是繼上週副總統當選人賴清德成為首位踏入華府的台灣最高層級政治人物後，台美關係再攀高峰；許說，這次參議員提出台灣官員在美國可以秀出國旗的法案，對台灣的國際地位及主權的鞏固會有相當的作用，希望美國能夠盡快通過。

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(中時電子報)