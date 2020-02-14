新冠肺炎發生後，許多國家面對外國旅客入境時，都要求提供「入出境紀錄」，以便了解是否曾在中國停留，移民署因有許多國人反應，14日開放民眾可至我國駐外館處申請紀錄，1個工作天即可完成取得。

移民署指出，國人如果申請「入出國日期證明書」，證明書內容僅有入境日期及出境日期，並無入出境地點。若需要包含入出境地點證明，就須申請附件「入出境紀錄」。

移民署提供的「入出境紀錄」資料，來自航空公司傳送之航班資訊，標註出境的「前往地區」，是旅客搭乘航班離台的第一個抵達點；標註入境「來自地區」，則是旅客搭乘航班抵台之前一個出發點。

移民署表示，民眾想申請「入出境紀錄」時，要攜帶身分證明文件（國民身分證、中華民國護照）正、影本，填妥入出國日期證明書申請表（可向駐外館處索取或至本部移民署全球資訊網下載），另繳交等值台幣100元之外幣現金，即可辦理。

(中時 )