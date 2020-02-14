陳璧君客串女主角，劇情是北港小鎮的愛情。（翻攝北港小鎮愛情微電影）

影片中置入北港小鎮風情。（翻攝北港小鎮愛情微電影）

這支五分鐘微電影描述一對青梅竹馬返鄉在北港重逢的故事。（翻攝北港小鎮愛情微電影）

今天是西洋情人節，雲林縣文化觀光處趕拍的「北港小鎮愛情微電影」出爐，由處長陳璧君出馬客串女主角演出，地點都在北港燈會的五大燈區，其中水道頭燈區今晚將舉辦浪漫情人夜活動，陳璧君邀請民眾到場共享浪漫。

為迎接2月14日西方情人節「2020愛你／愛妳‧我心鼠於你」浪漫情人夜活動，一群平均年齡30歲的年輕人用3天時間拍攝剪接出「北港小鎮愛情微電影」，演員全是素人，特地情商處長陳璧君客串。

「北港小鎮愛情微電影」13日晚間以Youtube發表，配樂是去年由林隆璇、林亭翰父子檔攜手創作的「北港小鎮」歌曲。

這支五分鐘微電影描述一對青梅竹馬返鄉在北港重逢的故事，拍攝地點都在北港鎮，藉由劇情分享北港的傳統糕餅美食，串聯北港五大燈區五大燈區的元宵美景。

陳璧君表示，北港是個有溫度的小鎮，洋溢著台灣質樸人情味，今年首次把元宵燈會與西洋情人節串連一起，一景二用，創造行銷效益。

陳璧君說，北港鎮從農曆年節、元宵燈會、三月媽祖生，長達四個月的宗教黃金期為北港帶來六、七百萬的觀光人潮，「宗教朝聖之旅」也是該處今年上半年的亮點主軸。

14日晚間6點30分在北港燈會水道頭文化園區舉辦的「2020愛你／愛妳‧我心鼠於你浪漫情人夜」活動，將發送甜蜜手工甜點、玫瑰花，還有樂團演唱、抽獎。

(中時 )