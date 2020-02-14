Andy與趙守泉。（翻攝自許常德的地下手記）

Andy與趙守泉去年2月16日在苗栗鐵道博物館舉辦1人1花祝福活動，步入現場時，見眾人祝福緊張又興奮的心情全寫在臉上。（巫靜婷攝）

還記得去年2月備受矚目的異國同性爺孫戀嗎？25歲苗栗青年趙守泉與76歲英國爺爺Andy，跨越國籍及半世紀的年齡差，相識相愛，12日傍晚在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，趙守泉在臉書上秀出身分證，正式宣告「他們終於結婚了」。

趙守泉PO文，先是以英文強調他們在台灣是合法的伴侶，提及「Andy的名字終於填上他的身分證」，興奮之情表露無遺。趙守泉表示，終於在台灣結婚了，遲到了好久，3個月前，叫Andy練習寫中文名字「趙儒安」，因為登記時要簽中文名，結果Andy當天簽「Ru-an」，讓他哭笑不得，最後還乾脆亂寫。

趙守泉無奈地說，還好戶政人員很寬容，加上自己有先見之明先去刻印章，笑談，早知道Andy當初叫「古一人」就好了，叫什麼趙儒安整死自己，但總算是辦完了。文末趙守泉還向Andy喊話「偽單身的日子終於結束了，趙先生往後也請自重。」滿滿結婚的喜悅盡在不言中。

趙守泉2016年飛往英國自助旅行時，意外認識住在倫敦萊斯特的Andy，交往2年半決定攜手步入紅毯，去年2月16日在音樂人許常德的主持下，選在趙的家鄉苗栗市的鐵道博物館旁，舉辦「1人1花」祝福活動，在全台民眾見證下「完婚」，也引起國內外媒體關注。

台灣同性婚姻法案三讀通過後，趙守泉與Andy原預定在完婚紀念日登記，但礙於今年2月16日非上班日，而提前至12日由趙父及家人陪同下，2人順利完成登記，趙守泉隨後在晚間近7時，在個人臉書上公布消息，各方親友湧入祝福，他也一一回覆致謝。

(中時 )