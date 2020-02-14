台中市后里區內埔國小學童日前參訪后里分駐所，參訪內容包括辦公廳舍參觀、警察應勤裝備及交通安全宣導，透過員警細心介紹，學童清楚認識防彈背心、頭盔、指揮棒、勤務帽、手槍等佩戴方式，更實際體驗穿戴警用裝備，讓每位學生皆雀躍不已。
「守法觀念從小紮根，遠離危險」！內埔國小於日前由導師帶領3年級學生，配合社會課程至大甲警分局后里分駐所進行校外參訪。
為使學生對警察工作有進一步認識，參訪行程安排辦公廳舍參觀、介紹警察應勤裝備及交通安全宣導，透過分駐所及交通小隊員警細心介紹，讓學童認識防彈背心、頭盔、指揮棒、勤務帽、手槍等佩戴方式。
另在員警協助下，讓學生實際體驗穿戴警用裝備，每位學生皆雀躍不已，也能了解警察叔叔、阿姨們平常都是如何維護治安及疏導交通等執勤方式，同時教導他們遇到突發狀況時如何保護自己，如何尋求援助。
此外，后里交通小隊準備交通安全宣導有獎徴答，教導學生正確的交通安全規則，希望藉由此次校外參訪結合學校教育厚植孩子們守法觀念，期許能在學童時期養成正確的法律及交通安全觀念，健康、快樂的成長。
大甲警分局表示，除持續為地方「治安」、「交通」警察工作事項努力外，對於各級學校學童之法治觀念教育之根植、預防犯罪、婦幼安全之宣導仍不遺餘力，希望學童們在街道上看到執勤的警察都能打招呼致意，大家的支持與肯定最能鼓舞警察同仁們工作士氣。
(中時 )
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