前法務部長邱泰三與前桃園地檢署檢察長彭坤業間的關說疑案，經監察院2次決議不彈劾，14日在檢審會仍引發餘波，票選檢審委員表示，法務部不處理關說案，將製造基層民怨；官派委員則認為，依照審議規則，檢審會不能主動提案，應交由檢察司和人事處去統合辦理。

票選委員認為，對於關說案，檢評會未來的決定，如果認為應付懲戒就要送監察院，很可能以一事不再理為由，不再處理，如果認為應予行政監督處分，那也是送來檢審會審議，既然都是要送來，應該盡快處理，否則等於是拖來拖去，一直拖下去，檢審會或法務部應該積極處理。

不過，關說案發生時，彭坤業的職務是檢察長，不適用「主任檢察官職務職期調任辦法」，票選委員認為，如果法令規章不足，應趕快研議或增修。

官派委員則表示，當初法務部長蔡清祥先將彭坤業檢察長調離，先去高檢署擔任主任檢察官，是考量事情還在調查中，暫時所為的處置，在檢審會相關人事程序沒有明確結果之前，法務部長較不宜直接進行處置。

最後主席決議，委員的提案，就請檢察司統籌、人事處協助一起處理處理，相關的人事法規如果該修訂的就應該盡快處理。

(中時 )