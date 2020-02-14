高慧君、黃莉近日上《台灣金頌》一起來討論「男女對唱歌單」，節目剛開場沒多久眼尖的浩子發現高慧君看乱彈阿翔的眼神特別溫柔，高慧君也不害羞地承認自己是翔哥的粉絲，承認他就是自己的理想類型、夢中情人，形容當時看到乱彈阿翔的樣子：「眼睛很會放電，唇型很漂亮在那邊唱〈良心〉，把我們的心都勾走了。」乱彈阿翔害羞表示：「在夢中就好，現實是很殘酷的。」

高慧君（右）認夢中情人是乱彈阿翔（中），浩子（左）在一旁很吃味。（公視提供）

高慧君還爆料當時的姊妹淘如蔡燦得都被翔哥吸引，搶著把他當成自己的老公；乱彈阿翔從樂團到單飛中間有沉寂過一段時間，高慧君笑說那陣子她們都找不到自己的老公在哪裡。 一連串示愛令乱彈阿翔差點招架不住，還因為太興奮不小心用麥克風撞到牙齒，浩子見狀假裝關心結果卻是要酸他：「活該。」

高慧君（右）承認乱彈阿翔是自己的夢中情人。（公視提供）

身為歌姬A-Lin的親姊姊黃莉，是去年剛出道的歌壇新人，擁有模特兒15年經歷，178公分的姣好身材，讓170公分的浩子站在一旁小有壓力，特地準備墊高箱笑稱「自備登台機」，一站上去直呼好有信心。原本以為終於有搭檔可以跟自己合唱，沒想到一問之下才發現黃莉也是乱彈阿翔的粉絲，讓浩子吃味表示：「可以不要看著我唱心中卻想著翔哥嗎？」黃莉竟回答：「那我可以閉眼睛嗎？」乱彈阿翔笑說：「這樣我很不好意思主持，今天感覺很爽！」

浩子（右）跟黃莉合唱自備登高墊。（公視提供）

(中時 )