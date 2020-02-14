2020大選國民黨慘敗，前主席吳敦義辭職下台，針對黨內傳出世代交替聲浪，角逐黨主席補選的前副主席郝龍斌今接受電台專訪表示，他有聽到這樣聲音，不過世代交替不是年齡交替，敗選所有人都有責任，要虛心檢討反映，歸咎敗選主因就是黨內文化及親中標籤，若當選黨主席將規定一定層級以上政治人物，不該跟大陸有經濟往來，並嚴格執行，撕掉親中的標籤。

郝龍斌表示，世代交替不是年齡交替或斷層，經驗傳承很重要，敗選是所有人都有責任，最重要的事不能因敗選就放棄，如果他擔任黨主席，上任後將會無私無我，並拋棄國民黨的包袱徹底改革，把形象改好解決問題，國民黨就能有浴火重生的希望。

郝龍斌提及，國民黨敗選後，很多人討論國民黨要不要改名的問題，郝龍斌認為，改名改姓不可能改運，重要的是要改變形象，現在年輕人或中間選民不認同國民黨，關鍵是黨給人保守、老舊、親中、不接地氣的形象，黨內最糟糕的文化是關起門來大家客客氣氣，可是對外各自放話，甚至把黨主席當成謀求下個職位的跳板，所以要把黨內文化跟親中標籤撕掉。

郝龍斌說，國民黨買辦文化一定要改，很多人不支持國民黨，主要是認為很多人在大陸為了私利對大陸姿態較軟，卑躬屈膝，未來若擔任黨主席，將會規定一定層級以上不該跟大陸有經濟往來，否則不把親中標籤撕掉，國民黨在台灣生存發展很難，雖然這件事不容易，但一定要勇敢去做。

郝龍斌重申，過去黨主席掌握黨權多半是為了選總總，如果自己擔任黨主席，將會無私無我、專心專職，不會作為找下一個職務的政治跳板。媒體追問，對手江啟臣是否為未來鋪路所以參選黨主席補選，郝龍斌說，無私無我是他的承諾，至於江啟臣的部分要去問他。

外傳前主席連戰、吳敦義系統以及部分地方派系都力挺江啟臣，郝龍斌說，這些都是傳聞，他會全力爭取黨員認同，支持國民黨改革、改造的理念。

(中時 )