LUXGEN依不同車主使用需求，將旗下M7 TURBO ECO HYPER編成智能影音8人座、頂級旗艦7人座2款車型，其中智能影音8人座除了是國產唯一百萬以下大型8人座LMPV，更全面升級包含車前雙側防撞監測系統、後方防撞監測系統、9吋智慧觸控螢幕、多品牌手機連結、HDMI連接等安全影音功能，舊換新90萬元有找。

納智捷表示，M7 TURBO ECO HYPER全車系更配置PM2.5空調濾網，可有效過濾空氣中94%懸浮微粒，預防車內看不見的空污危機，提供最舒適的乘車體驗。2020年式M7 TURBO ECO HYPER智能影音8人座售價94.5萬元、頂級旗艦7人座售價113.9萬元，若搭配舊換新，前者89.5萬元、後者108.9萬元。

即日起至2月27日，入主M7 TURBO ECO HYPER，除享新春購車金2萬元、紅利金2萬元，再升級專屬守護套件，包括 MAXPRO隔熱紙、高畫質行車紀錄器，搭配政府舊換新5萬元不必等，交車再送6年6大系統及前瞻系統不限里程延長保固。

(中時 )